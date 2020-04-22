Песков сообщил о новых сроках голосования по поправкам в Конституцию РФ

Новые сроки голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации можно будет определить лишь по мере развития эпидемиологической ситуации в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Правительстве РФ есть определенные варианты новой даты, однако озвучивать их пока рано. Песков отметил, что, проанализировав сложившуюся ситуацию с коронавирусом в начале мая, можно будет принимать какие-то дальнейшие решения.