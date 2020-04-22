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12:53   22 Апреля 2020
Общество

Песков сообщил о новых сроках голосования по поправкам в Конституцию РФ

Песков сообщил о новых сроках голосования по поправкам в Конституцию РФ

Новые сроки голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации можно будет определить лишь по мере развития эпидемиологической ситуации в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Правительстве РФ есть определенные варианты новой даты, однако озвучивать их пока рано. Песков отметил, что, проанализировав сложившуюся ситуацию с коронавирусом в начале мая, можно будет принимать какие-то дальнейшие решения.

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Автор: Юлия Яковлева
#песков #конституция рф #коронавирус

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