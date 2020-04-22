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 Проигрыш США в нефтяной войне обернется крахом сланцевой индустрии

Проигрыш США в нефтяной войне обернется крахом сланцевой индустрии
14:09   22 Апреля 2020
Весь мир

Проигрыш США в нефтяной войне обернется крахом сланцевой индустрии

Проигрыш США в нефтяной войне обернется крахом сланцевой индустрии

Вся американская сланцевая индустрия оказалась под угрозой обрушения, которое может произойти в ближайшие месяцы, так как добываемая в США нефть больше никому не нужна.

Об этом в комментарии информационному порталу Investing.com заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан.

«Пожалуй, никто так не доволен падением цен на американскую нефть в отрицательную зону, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман и президент России Владимир Путин», — считает аналитик.

Вызванное эпидемией коронавируса снижение спроса на нефть, а также падение цен на черное золото сильнее всего затронули американских производителей сланцевой нефти, потому что именно в США быстрее, чем где-нибудь еще, заканчивается свободное место в нефтехранилищах.

«К началу июня хранилища Кушинга должны будут заполниться, а спустя шесть-восемь недель США исчерпают и остальные варианты», — заявил Кришнан.

При этом компания Rystad Energy информирует, что американские хранилища в Кушинге, способные вместить 90 миллионов баррелей, уже заполнены более чем на две трети. Всего же Штаты могут запасти еще не более 150-200 миллионов баррелей нефти, плюс стратегический резерв, который, по словам президента США Дональда Трампа, вместит порядка 75 миллионов баррелей.

Проигрыш США в нефтяной войне обернется крахом сланцевой индустрии

К настоящему моменту объемы нефтедобычи в США, которые в марте достигли рекордных 12,3 миллиона баррелей в сутки, снизились всего на 800 тысяч баррелей, при том, что было заморожено 35 процентов скважин.

В то же время, к концу мая Саудовская Аравия поставит США еще 40 миллионов баррелей нефти – по данным компаний Vortexa и Kpler, 20 танкеров доставят сырье в порты Техаса и Луизианы.

Сложившуюся ситуацию с переизбытком добытой нефти не может исправить даже достигнутое соглашение о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+, о котором Трамп говорил как о крупной победе. Самого по себе совместного сокращения добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, было бы недостаточно, но и его еще нужно осуществить.

«Сочетание факторов сделало (нефть марки) WTI легкой добычей для Эр-Рияда и Москвы, которые жаждут нарастить долю рынка после окончания пандемии. Стратегия проста: обещать Трампу сократить производство, но не предпринимать никаких действий, которые могли бы стоить им рынков или клиентов», — заключил Барани Кришнан.

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Автор: Александр Люблинский
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