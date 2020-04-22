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12:34   22 Апреля 2020
Политика

Большинство скончавшихся пациентов с COVID-19 долго не обращались за медицинской помощью

Большинство скончавшихся пациентов с COVID-19 долго не обращались за медицинской помощью

Две трети умерших в Москве пациентов с коронавирусом не обращались к врачам за помощью на ранней стадии заболевания. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Симптомы коронавируса, даже если кажутся незначительными, являются сигналом для немедленного обращения за медицинской помощью. Кашель, насморк и повышенная температура могут быть свидетельством того, что человек заражен опасной инфекцией, передает РИА Новости.

В большинстве случаев при своевременно оказанной медицинской помощи состояние пациентов не ухудшается до тяжелого. Если же с лечением затянуть, на 5-8 день организм человека ослабевает настолько, что требуется экстренная госпитализация в реанимацию.

Самолечение может оказаться опасным не только для здоровья, но и для жизни, отметили в оперштабе.

На сегодняшний день в столице отмечено почти 32 тысячи случаев заражения коронавирусом. 261 пациент погиб.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #россия #коронавирус

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