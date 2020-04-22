Соискатели не хотят работать в ФБК даже во время кризиса

Признанный в РФ иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" скандально известного блогера Алексея Навального в течение трех месяцев безуспешно ищет сотрудников. Соискатели обходят вниманием вакансии ФБК даже на фоне пандемии коронавируса.

Структуры Навального всегда отличались текучкой кадров. Еще в январе ФБК обнародовал список вакансий, где значился юрист, IT-специалист, SMM-менеджер и менеджер проектов. Однако до сих пор закрыты не все позиции, пишет "Экономика сегодня".

По словам главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, структура Навального до сих пор не нашла юриста. Работы много даже в условиях самоизоляции, однако желающих трудиться на Навального не нашлось.

По словам заместителя главы петербургского штаба Навального Ольги Гусевой, продолжаются поиски и SMM-менеджера.

Вероятно, соискатели опасаются связываться с ФБК из-за отзывов бывших сотрудников и волонтеров. Бывший юрист ФБК, ведущий Виталий Серуканов отметил, что к нему регулярно обращаются сотрудники структуры Навального, жалуясь на крайне небольшую заработную плату. Переработки никто не оплачивает, больничные листы тоже.

В начале года штабы Навального лишились огромного числа сотрудников. Вероятно, увольнения последовали из-за обысков в штабах ФБК на фоне начатого уголовного дела об отмывании 75,5 млн рублей директоратом фонда.