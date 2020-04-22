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ВЦИОМ: участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ готовы почти 70% россиян

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ВЦИОМ: участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ готовы почти 70% россиян

ВЦИОМ: участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ готовы почти 70% россиян

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12:17   22 Апреля 2020
Общество

ВЦИОМ: участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ готовы почти 70% россиян

ВЦИОМ: участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ готовы почти 70% россиян

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации должно было состояться 22 апреля, в нем планировали принять участие 70% граждан России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил данные социологического опроса о намерении людей поучаствовать в голосовании. По последним сведениям, 47% россиян точно посетили бы мероприятие, 9% категорически отказались, 19% еще не решили.

Результат исследования показал, что 50% опрошенных от общего числа участников возможно поддержали бы поправки к конституции. Против проголосовали бы 26%. Затруднились с ответом 24% опрошенных. Специалисты ВЦИОМ считают, что если бы голосование состоялось в ближайшие дни, то его посетили бы 52-54% граждан. "За" проголосовали бы 67-68%, выступили бы против поправок 27-30%.

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Автор: Илья Романович
#россия #голосование #конституция

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