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12:32   22 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский объяснил откладывание переписи населения на Украине

Погребинский объяснил откладывание переписи населения на Украине

В 2021 году Украина может вновь остаться без переписи населения, которая не проводится с 2001 года. Директор киевского Центра политических исследований Михаил Погребинский объясняет это тем, что у Киева просто нет денег.

«У Украины две трети бюджета — это заимствования. Поэтому все необязательные вещи, которые можно отложить до лучших времен, будут откладываться, поскольку Киев не может рассчитаться с социальными обязательствами. У нас страна на грани (а некоторые считают, что и за гранью) дефолта», — считает Погребинский.

Эксперт обратил внимание на то, что Украина связывает пополнение бюджета с вложениями Мирового валютного фонда (МВФ), а деньги на перепись не найти, потому что их нет. Но это не единственная причина, отметил Погребинский, политический ландшафт в стране характерен «временной властью».

«Зачем тратить деньги на то, что необязательно нужно, без чего можно обойтись, как-то бюджет проводить через Верховный совет, когда надо расплачиваться из бюджета со своими партнерами», — заключил он.

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Автор: Лев Собакин
#украина #экономика #коронавирус

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