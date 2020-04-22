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ВЦИОМ: участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ готовы почти 70% россиян

 Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Белоруссии считают, что послание Лукашенко к народу состоится в мае

Депутаты Белоруссии считают, что послание Лукашенко к народу состоится в мае

 Фабрика по производству бомб обнаружена под Дамаском

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Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

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12:09   22 Апреля 2020
Политика

Депутаты Белоруссии считают, что послание Лукашенко к народу состоится в мае

Депутаты Белоруссии считают, что послание Лукашенко к народу состоится в мае

Белорусский лидер Александр Лукашенко не обратился к своим гражданам и парламенту 16 апреля 2020 года, как было запланировано.

По мнению некоторых депутатов, послание президента может состоятся в середине следующего месяца. Причина переноса даты вещания государственного лидера остается неизвестной, писала газета "Московский Комсомолец".

Некоторое время назад на неопределенный срок был перенесен "Большой разговор с президентом". В мероприятии должны были принять участие представители общественности, средства массовой информации и разнообразные эксперты. Оно должно было состояться в марте 2020 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #лукашенко #послание

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