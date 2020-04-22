Депутаты Белоруссии считают, что послание Лукашенко к народу состоится в мае

Белорусский лидер Александр Лукашенко не обратился к своим гражданам и парламенту 16 апреля 2020 года, как было запланировано.

По мнению некоторых депутатов, послание президента может состоятся в середине следующего месяца. Причина переноса даты вещания государственного лидера остается неизвестной, писала газета "Московский Комсомолец".

Некоторое время назад на неопределенный срок был перенесен "Большой разговор с президентом". В мероприятии должны были принять участие представители общественности, средства массовой информации и разнообразные эксперты. Оно должно было состояться в марте 2020 года.