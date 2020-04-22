Фабрика по производству бомб обнаружена под Дамаском

Бойцы военной полиции РФ нашли в Сирии фабрику по производству бомб, которая находится в Восточной Гуте, окружающей Дамаск.

В 2012 году территорию Восточной Гуты захватили террористы. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) смогли освободить регион лишь спустя шесть лет. Сейчас пригороды Дамаска по-прежнему остаются опасной территорией, так как боевики заминировали жилые дома при отступлении.

На днях российские военные нашли в подвале обычного дома схрон с компонентами для изготовления взрывчатых веществ массой до 6 000 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что найдены компоненты производства Сирии, Саудовской Аравии, Бельгии, СССР и США.

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