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11:40   22 Апреля 2020
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Митинг во Владикавказе стал поводом для возбуждения уголовного дела

Митинг во Владикавказе стал поводом для возбуждения уголовного дела

Уголовное дело возбуждено после проведения митинга во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Представители ведомства приняли решение возбудить уголовное дело по факту применения насилия против 13 сотрудников Росгвардии и МВД. Согласно версии следствия, 20 апреля во Владикавказе около здания Дома правительства Северной Осетии на площади Свободы прошла несанкционированная акция. Участниками несогласованного митинга стали порядка двух тысяч человек.

СУ СК РФ по Северной Осетии уточняет, что прибывшие на место проведения акции сотрудники Росгвардии и МВД по РСО-Алания неоднократно предупреждали митингующих о незаконности их действий и требовали разойтись. Несмотря на это, активисты никак не реагировали на призывы правоохранителей и в итоге применили физическое насилие в отношении 13 силовиков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ск рф #уголовное дело #митинг #владикавказ

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