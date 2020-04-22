Число излечившихся от коронавируса пациентов в РФ за сутки увеличилось на 547 человек

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов на сегодняшний день составляет 4 420. Из них 547 человек за последние сутки, сообщает оперштаб.

За последние сутки в стране зарегистрировано более 5 000 новых случаев COVID-19 в 78 регионах России. Общее количество заболевших на сегодняшний день 57 999 в 85 регионах.

51 пациент скончался с коронавирусом за последние сутки. Большая часть летальных случаев пришлась на Москву (28) и Московскую область (7).

Благодаря грамотно предпринятым мерам властями РФ, нацеленным на минимизацию распространения COVID-19, в России относительно низкий уровень заболеваемости инфекцией.