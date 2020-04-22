Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Число погибших пациентов с положительным тестом на коронавирус за последние сутки увеличилось на 57 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в России достигло 513 человек. За последние сутки 28 человек скончались в Москве, еще семь - в Подмосковье.

В Краснодарском крае за последние 24 часа зафиксировано три летальных случая, столько же в Ингушетии и Санкт-Петербурге.

Два человека скончались в Калужской области, по одному - в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Орловской, Тульской, Нижегородской областях, еще по одному пациенту погибло в Адыгее, Коми, Ставропольском крае, ХМАО и Чечне.