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Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

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10:47   22 Апреля 2020
Политика

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Число погибших пациентов с положительным тестом на коронавирус за последние сутки увеличилось на 57 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число умерших пациентов с положительным тестом на коронавирус в России достигло 513 человек. За последние сутки 28 человек скончались в Москве, еще семь - в Подмосковье. 

В Краснодарском крае за последние 24 часа зафиксировано три летальных случая, столько же в Ингушетии и Санкт-Петербурге. 

Два человека скончались в Калужской области, по одному - в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Орловской, Тульской, Нижегородской областях, еще по одному пациенту погибло в Адыгее, Коми, Ставропольском крае, ХМАО и Чечне. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #погибшие #коронавирус

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