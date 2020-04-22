Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Гражданам разъяснили особенности привлечения россиян к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Подробности появились в обзоре по отдельным вопросам судебной практики Верховного суда РФ.

Текст документа содержит информацию, согласно которой действия москвичей, вышедших из дома, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Статьей запрещается посещение парков, развлекательных заведений, зон отдыха, а также предписывается соблюдать дистанцию в людных местах.

Статья также предписывает ответственность юридических лиц за нарушение запрета работы предприятий общепита, за исключением тех компаний, которые работают на вынос. Штраф для физлиц может составить от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей и для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.