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Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

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10:47   22 Апреля 2020
Общество

Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Гражданам разъяснили особенности привлечения россиян к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Подробности появились в обзоре по отдельным вопросам судебной практики Верховного суда РФ.

Текст документа содержит информацию, согласно которой действия москвичей, вышедших из дома, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Статьей запрещается посещение парков, развлекательных заведений, зон отдыха, а также предписывается соблюдать дистанцию в людных местах.

Статья также предписывает ответственность юридических лиц за нарушение запрета работы предприятий общепита, за исключением тех компаний, которые работают на вынос. Штраф для физлиц может составить от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей и для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

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Автор: Илья Романович
#верховный суд #коронавирус #COVID-19

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