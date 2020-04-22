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10:45   22 Апреля 2020
Политика

Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

Новый законопроект, который предусматривает расширение полномочий для полицейских при исполнении был подготовлен в правительстве РФ, сообщили в аппарате Госдумы.

Отныне полицейские будут иметь право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома, а также ограждать места массовых мероприятий при очевидной необходимости, обусловленной долгом службы, сообщает INTERFAX.RU.

Правительство сообщило об одобрении новой инициативы на этой неделе. Пока поправки не были внесены в Думу.

Владельца подвергшегося вскрытию транспортного средства необходимо будет информировать о случившемся в течение 24 часов. Касаемо оцепления территорий и жилых домов, служащие закона будут иметь право провести личный осмотр граждан, находящихся на них вещей и механизмов. В случае отказа от досмотра, полиция будет иметь право не пускать гражданина через оцепление.

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Автор: Яна Либерман
#россия #дума #полиция

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