Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

Новый законопроект, который предусматривает расширение полномочий для полицейских при исполнении был подготовлен в правительстве РФ, сообщили в аппарате Госдумы.

Отныне полицейские будут иметь право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома, а также ограждать места массовых мероприятий при очевидной необходимости, обусловленной долгом службы, сообщает INTERFAX.RU.

Правительство сообщило об одобрении новой инициативы на этой неделе. Пока поправки не были внесены в Думу.

Владельца подвергшегося вскрытию транспортного средства необходимо будет информировать о случившемся в течение 24 часов. Касаемо оцепления территорий и жилых домов, служащие закона будут иметь право провести личный осмотр граждан, находящихся на них вещей и механизмов. В случае отказа от досмотра, полиция будет иметь право не пускать гражданина через оцепление.