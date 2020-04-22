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 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

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10:43   22 Апреля 2020
Политика

Оперштаб сообщил о более 5 000 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки

Оперштаб сообщил о более 5 000 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки

Более 5 000 новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в 78 регионах страны за прошедшие сутки, сообщает оперштаб.

Количество заболевших за вчерашний день составило 5 642.

На текущий в момент в России суммарно зафиксировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции на территории 85 регионов страны.

Грамотно предпринимаемые Правительством РФ меры в борьбе с коронавирусом, в том числе эффективная самоизоляция, привели к относительно низкому уровню заболеваемости среди граждан.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #коронавирус #COVID-19

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