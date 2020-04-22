Оперштаб сообщил о более 5 000 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки

Более 5 000 новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в 78 регионах страны за прошедшие сутки, сообщает оперштаб.

Количество заболевших за вчерашний день составило 5 642.

На текущий в момент в России суммарно зафиксировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции на территории 85 регионов страны.

Грамотно предпринимаемые Правительством РФ меры в борьбе с коронавирусом, в том числе эффективная самоизоляция, привели к относительно низкому уровню заболеваемости среди граждан.