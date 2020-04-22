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 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

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10:38   22 Апреля 2020
Политика

НОАК провела тренировку по мобилизации и маневренности на фоне коронавируса

НОАК провела тренировку по мобилизации и маневренности на фоне коронавируса

Народно-освободительная армия Китая в противостоянии новому типу коронавируса провела проверку своих способностей по мобилизации, экстренному реагированию, скорости маневренности и передислокации сил на большие дистанции.

Такое высказывание сделал атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики в Российской Федерации, генерал-майор Куй Яньвэй. Военнослужащий подготовил публикацию для издания "Национальная оборона", апрельский выпуск которого будет доступен общественности в течение ближайших дней. Об этом писало РИА Новости.

По словам Яньвэя, противостояние коронавирусной инфекции является действием невоенного характера в новых условиях, которые дали возможность проверить способности армии Китая.

Телеканал RT сообщил, что в КНР за последние 24 часа зафиксировали 11 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#политика #ноак #коронавирус

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