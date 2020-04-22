НОАК провела тренировку по мобилизации и маневренности на фоне коронавируса

Народно-освободительная армия Китая в противостоянии новому типу коронавируса провела проверку своих способностей по мобилизации, экстренному реагированию, скорости маневренности и передислокации сил на большие дистанции.

Такое высказывание сделал атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики в Российской Федерации, генерал-майор Куй Яньвэй. Военнослужащий подготовил публикацию для издания "Национальная оборона", апрельский выпуск которого будет доступен общественности в течение ближайших дней. Об этом писало РИА Новости.

По словам Яньвэя, противостояние коронавирусной инфекции является действием невоенного характера в новых условиях, которые дали возможность проверить способности армии Китая.

Телеканал RT сообщил, что в КНР за последние 24 часа зафиксировали 11 новых случаев инфицирования COVID-19.