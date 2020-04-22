Специалисты рассказали об опасности оформления кредитов в кризис

Обращение к кредитным средствам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является не самым лучшим вариантом, заявили эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности.

Распространение коронавирусной инфекции и принимаемые в связи с ней меры по борьбе с COVID-19 нанесли сильный удар по бюджету многих российских граждан. Люди остаются без работы, сталкиваются с сокращением заработной платы. Россиянам приходится искать пути решения финансовых трудностей.

Не все имеют возможность занять деньги у своих родственников или знакомых. Многие пользуются услугами банков или микрофинансовых организаций. Подобные действия в условиях экономического кризиса могут привести к проблемам в будущем. Полученные деньги быстро закончатся, а долг с процентами нужно будет выплачивать в течение долгого времени, считает заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев.