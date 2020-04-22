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 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

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10:24   22 Апреля 2020
Политика

Законопроект о льготной ипотеке подготовили депутаты Госдумы

Законопроект о льготной ипотеке подготовили депутаты Госдумы

Семьям с небольшими доходами могут предоставить возможность оформить ипотечный кредит на льготных условиях. Депутаты Госдумы разработали соответствующий законопроект.

Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил данную инициативу необходимостью поддержать россиян в сложный период. Пандемия коронавируса, по его словам, сильно ударила по кошелькам граждан, поэтому деньги на первоначальный взнос у них могут появиться не скоро. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Представленный на рассмотрение законопроект позволит взять кредит на недвижимость за счет ипотечных вкладов, которые помогут россиянам накопить средства за два-три года на первоначальный взнос, пояснил Аксаков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #ипотека #аксаков

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