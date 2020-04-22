Законопроект о льготной ипотеке подготовили депутаты Госдумы

Семьям с небольшими доходами могут предоставить возможность оформить ипотечный кредит на льготных условиях. Депутаты Госдумы разработали соответствующий законопроект.

Председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил данную инициативу необходимостью поддержать россиян в сложный период. Пандемия коронавируса, по его словам, сильно ударила по кошелькам граждан, поэтому деньги на первоначальный взнос у них могут появиться не скоро. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Представленный на рассмотрение законопроект позволит взять кредит на недвижимость за счет ипотечных вкладов, которые помогут россиянам накопить средства за два-три года на первоначальный взнос, пояснил Аксаков.