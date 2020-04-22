Карасев предрек серьезные изменения в политической системе Украины

Некомпетентность украинского президента Владимира Зеленского и его команды продемонстрировала ущербность и нежизнеспособность политической системы страны.

Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев, выступая в эфире украинского телеканала «112».

По словам Карасева, Зеленский станет последним президентом Украины, наделенным полномочиями, прописанными в Конституции с 1996 года.

«Она (Конституция) менялась, переписывалась, но фигура президента все равно оставалась незыблемой – это верховный политик Украины. Он – кадры, он Кабмин, и так далее, — подчеркнул Карасев. — Зеленский показал, что он не может это делать, более того, это деструктивно».

При этом политолог отметил, что, если бы пост президента Украины занял умный человек, он бы смог, умело используя имеющиеся рычаги, продержать эту систему еще лет пять-десять, но Зеленский – не политик, он не умеет управлять ничем, кроме коллектива «95 квартала». С точки зрения управления государством в постсоветском стиле, считает Карасев, Зеленский совершенно некомпетентен.

«Это говорит о том, что такой пост президента нам не нужен. Нам нужна нормальная парламентско-партийная республика, где будут формироваться коалиции, и премьер-министр как лидер этой коалиции, у него будут сосредоточены все эти полномочия», — подчеркнул Карасев.

Именно при Зеленском, добавил эксперт, нежизнеспособность политической системы Украины стала очевидна. При этом он напомнил, что «бизнесмен и сильный политик» Петр Порошенко, будучи президентом Украины, «реанимировал» эту систему, дав ей искусственную вентиляцию легких и заставив доживать.