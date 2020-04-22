Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна окончательно выгнал из своей студии телеведущий Владимир Соловьев во время прямого эфира на телеканале "Россия-1".

В марте (после того, как Ковтун оскорбил другого участника передачи) Соловьев потребовал эксперта покинуть студию и никогда больше не появляться. Спустя неделю Ковтун извинился перед ведущим и зрителями. В итоге Соловьев позволил политологу вернуться, пожалев его, сообщает РИА Новости.

На этот раз Соловьев разозлился из-за сказанного Ковтуном: тот заявил о том, что Росгвардия якобы скрывалась от людей на массовом шествии во Владикавказе в понедельник. Ведущий же утверждал, что росгвардейцы наводили правопорядок и действовали очень аккуратно, не нанося никому повреждений. Эксперт пытался оправдаться, но ведущий потребовал его ухода из студии.