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 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

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10:22   22 Апреля 2020
Политика

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна окончательно выгнал из своей студии телеведущий Владимир Соловьев во время прямого эфира на телеканале "Россия-1".

В марте (после того, как Ковтун оскорбил другого участника передачи) Соловьев потребовал эксперта покинуть студию и никогда больше не появляться. Спустя неделю Ковтун извинился перед ведущим и зрителями. В итоге Соловьев позволил политологу вернуться, пожалев его, сообщает РИА Новости.

На этот раз Соловьев разозлился из-за сказанного Ковтуном: тот заявил о том, что Росгвардия якобы скрывалась от людей на массовом шествии во Владикавказе в понедельник. Ведущий же утверждал, что росгвардейцы наводили правопорядок и действовали очень аккуратно, не нанося никому повреждений. Эксперт пытался оправдаться, но ведущий потребовал его ухода из студии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #ковтун #соловьев

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