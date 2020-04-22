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Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

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9:54   22 Апреля 2020
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ФСБ: юноша готовил массовое убийство в одном из учебных заведений под Тюменью

ФСБ: юноша готовил массовое убийство в одном из учебных заведений под Тюменью

Правоохранители задержали молодого человека, который планировал устроить расправу над сверстниками и учителями в одном из учебных заведений Тюменской области.

В ходе оперативных действий стражи порядка изъяли у подростка компоненты для изготовления бомб, два ножа и охотничье ружье. По данным правоохранителей, молодой человек нашел инструкцию по сборке взрывного устройства в Сети. 

В планы задержанного входило устроить массовое убийство на территории одного из учебных учреждений под Тюменью. Какое именно заведение выбрал юноша пока не известно. О готовящемся нападении сотрудникам правоохранительных органов стало известно от свидетелей. Позже о подготовке массового убийства рассказал сам задержанный. 

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Автор: Яна Либерман
#задержание #фсб #подросток #колумбайн

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