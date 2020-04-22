Лукашенко призвал белорусов доверять официальной информации о COVID-19

Жителям Белоруссии следует доверять официальной информации о COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, нужно доверять тем источникам, которые отвечают за свои слова. Как отметил Лукашенко, Минск не будет гнаться за желтой прессой, а рекомендует доверять государственному телевидению и данным официальных СМИ.

"Вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас", — заявил Александр Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, не Минск породил "психоз или коронавирус", а республику вирусом "наградили".