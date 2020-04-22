Российские солепроизводители сообщили о достаточных запасах соли

Потребление поваренной соли в России выросло в апреле на 20%. Это обусловлено тем, что россияне последовали рекомендациям Минздрава РФ о промывании солевым раствором носа и глотки в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Солевой раствор использовался еще древними индийскими йогами для промывания носа и глотки, потому что это простое средство помогает защититься от простудных болезней. Министерство здравоохранения РФ посоветовало россиянам это средство для профилактики коронавирусной инфекции, поэтому спрос в магазинах на поваренную соль вырос на 20%. РИА Новости со ссылкой на заявление руководства "Руспродсоюза" сообщает, что запасов соли у соледобывающих предприятий достаточно, чтобы полностью удовлетворить повышенный спрос на этот товар.