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 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

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9:43   22 Апреля 2020
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Российские солепроизводители сообщили о достаточных запасах соли

Российские солепроизводители сообщили о достаточных запасах соли

Потребление поваренной соли в России выросло в апреле на 20%. Это обусловлено тем, что россияне последовали рекомендациям Минздрава РФ о промывании солевым раствором носа и глотки в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Солевой раствор использовался еще древними индийскими йогами для промывания носа и глотки, потому что это простое средство помогает защититься от простудных болезней. Министерство здравоохранения РФ посоветовало россиянам это средство для профилактики коронавирусной инфекции, поэтому спрос в магазинах на поваренную соль вырос на 20%. РИА Новости со ссылкой на заявление руководства "Руспродсоюза" сообщает, что запасов соли у соледобывающих предприятий достаточно, чтобы полностью удовлетворить повышенный спрос на этот товар. 

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Автор: Василий Пименов
#минздрав рф #соль #коронавирус #COVID-19

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