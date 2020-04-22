Россиянин с коронавирусом был обнаружен на лайнере Costa Atlantica в порту Нагасаки

Российский гражданин, являющийся членом экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, получил положительный результат на тест на коронавирус, сообщили в посольстве РФ.

Круизный лайнер находится в японском порту Нагасаки.

Ранее подозревали в коронавирусной инфекции не менее 20 человек. Все заболевшие были изолированы. Пассажиров на борту нет.

Всего на гражданском судне располагались 623 члена экипажа, а круиз происходил по маршруту вблизи Восточной Азии, сообщает РЕН.ТВ.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано более 52 000 случаев COVID-19, из которых 462 – летальных. 3 906 человек полностью выздоровели.