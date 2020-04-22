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 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

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9:29   22 Апреля 2020
Политика

Россиянин с коронавирусом был обнаружен на лайнере Costa Atlantica в порту Нагасаки

Россиянин с коронавирусом был обнаружен на лайнере Costa Atlantica в порту Нагасаки

Российский гражданин, являющийся членом экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, получил положительный результат на тест на коронавирус, сообщили в посольстве РФ.

Круизный лайнер находится в японском порту Нагасаки.

Ранее подозревали в коронавирусной инфекции не менее 20 человек. Все заболевшие были изолированы. Пассажиров на борту нет.

Всего на гражданском судне располагались 623 члена экипажа, а круиз происходил по маршруту вблизи Восточной Азии, сообщает РЕН.ТВ.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано более 52 000 случаев COVID-19, из которых 462 – летальных. 3 906 человек полностью выздоровели.

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Автор: Руслан Неглинный
#нагасаки #коронавирус

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