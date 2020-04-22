Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС завершили учения в Амурской области

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС успешно завершили учения в Амурской области. В них экипаж отработал вывод авиационной техники из-под удара условного врага.

Об этом рассказало оборонное ведомство Российской Федерации. Ролик о прошедших учениях опубликован на видеохостинге Youtube на канале Минобороны РФ, сообщил телеканал "360".

По данным источника, летчиками было отработано перебазирование из пунктов дислокации на оперативные аэродромы. Также экипаж воздушных судов реализовал новые эффективные приемы, нацеленные на боевое поражение наземных целей.

Вооруженные силы России в текущем году обзаведутся шестью обновленными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В них будут встроены новые комплексы радиоэлектронной борьбы и авионика.

Телеканал RT сообщил, что в ближайшее время ВС Российской Федерации пополнятся тремя беспилотными летательными аппаратами "Орион".