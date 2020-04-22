Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Верховный суд проинформировал россиян о штрафах за нарушение режима самоизоляции

 Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке

Сбербанк начал прием заявок на ипотеку по льготной ставке
Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

Более 50 пациентов с COVID-19 скончались в России за последние сутки

 Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей

Полицейские при исполнении не будут наказаны за необходимое вскрытие автомобилей
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
9:22   22 Апреля 2020
Экономика

Российские бизнесмены получили от банков 4 миллиарда рублей по беспроцентным кредитам

Российские бизнесмены получили от банков 4 миллиарда рублей по беспроцентным кредитам

Банки РФ выдали малому и микробизнесу около 4 миллиардов кредитных средств под 0% в ситуации с пандемией коронавируса, сообщили представители пресс-службы Минэкономразвития.

Распространение коронавирусной инфекции нанесло значительный урон представителям малого бизнеса в России. Введение режима самоизоляции во многих субъектах РФ, приостановка работы организаций стали причиной появления финансовых трудностей у предпринимателей.

Власти РФ принимают меры по поддержке бизнесменов. Организации, пострадавшие от коронавируса, могут рассчитывать на льготные кредиты, которые позволят выплачивать зарплату сотрудникам. Банки уже получили несколько тысяч заявок на беспроцентные займы и выдали около 4 миллиардов рублей малому бизнесу.

Реализация программы по поддержке предпринимателей контролируется Правительством РФ. Пока участие в ней принимают не все российские банки, но их количество постепенно увеличивается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#кризис #кредиты #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...