Российские бизнесмены получили от банков 4 миллиарда рублей по беспроцентным кредитам

Банки РФ выдали малому и микробизнесу около 4 миллиардов кредитных средств под 0% в ситуации с пандемией коронавируса, сообщили представители пресс-службы Минэкономразвития.

Распространение коронавирусной инфекции нанесло значительный урон представителям малого бизнеса в России. Введение режима самоизоляции во многих субъектах РФ, приостановка работы организаций стали причиной появления финансовых трудностей у предпринимателей.

Власти РФ принимают меры по поддержке бизнесменов. Организации, пострадавшие от коронавируса, могут рассчитывать на льготные кредиты, которые позволят выплачивать зарплату сотрудникам. Банки уже получили несколько тысяч заявок на беспроцентные займы и выдали около 4 миллиардов рублей малому бизнесу.

Реализация программы по поддержке предпринимателей контролируется Правительством РФ. Пока участие в ней принимают не все российские банки, но их количество постепенно увеличивается.