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8:55   22 Апреля 2020
Общество

Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19

Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19

Telegram проверил и продвинул 17 официальных источников с новостями о новом коронавирусе. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров в своем telegram-канале опубликовал ссылку на пост, где перечислены 17 аккаунтов министерств здравоохранения разных стран. Он отметил, что несмотря на то, что мессенджер не сотрудничает с правительствами, для распространения информации о коронавирусе было сделано "одно глобальное исключение".

Также Дуров выразил уверенность, что после завершения пандемии COVID-19 мир не вернется к нормальной жизни. По его мнению, современное поколение может застать цивилизационный сдвиг и сделать так, чтобы новый мир стал лучше, чем прежний.

Основатель Telegram заявил, что он и его команда должны не просто помогать сдерживать пандемию нового коронавируса и бороться с распространением недостоверных сведений, но и находить возможности для продвижения новостей о ситуации вокруг COVID-19. Кроме того, они помогут с решением проблемы дистанционного образования.

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Автор: Илья Романович
#дуров #telegram #коронавирус

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