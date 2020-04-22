Депутат Лысаков заявил, что пандемия COVID-19 обнажила проблему каршеринга

Пандемия нового коронавируса обнажила проблему каршеринга в России, заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутат в беседе с iReactor отметил, что за ту парковку, что обычный водитель получит штраф с последующей эвакуацию на штрафстоянку, временный обладатель краткосрочной аренды автомобиля не получит эвакуации.

По его словам, каршеринг пользуется непродуманностью системы. Фактически, для данных автомобилей улицы являются бесплатными парковками — это показала самоизоляция.

Лысаков отметил, что многие клиенты стараются обмануть систему, из-за чего за рулем попадаются пьяные, лишенные прав водители, а также несовершннолетние.

"Поскольку машины до коронавируса беспрерывно ездили, их количество не бросалось в глаза и не составляло проблем для жителей города", — пояснил он.

По словам депутата, на данный момент это серьезная проблема, поскольку данный транспорт заполнил все свободное пространство. Лысаков подчеркнул, что оккупация каршеринга создала огромное количество проблем.