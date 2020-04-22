Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти РФ не будут проверять бытовые счетчики до 2021 года из-за ситуации с COVID-19

Власти РФ не будут проверять бытовые счетчики до 2021 года из-за ситуации с COVID-19

 Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19

Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19
Трамп назвал условие для расторжения торговой сделки с Китаем

Трамп назвал условие для расторжения торговой сделки с Китаем

 Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19

Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
Власти РФ не будут проверять бытовые счетчики до 2021 года из-за ситуации с COVID-19

Власти РФ не будут проверять бытовые счетчики до 2021 года из-за ситуации с COVID-19

 Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19

Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19
Трамп назвал условие для расторжения торговой сделки с Китаем

Трамп назвал условие для расторжения торговой сделки с Китаем

 Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19

Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
8:45   22 Апреля 2020
Общество

Депутат Лысаков заявил, что пандемия COVID-19 обнажила проблему каршеринга

Депутат Лысаков заявил, что пандемия COVID-19 обнажила проблему каршеринга

Пандемия нового коронавируса обнажила проблему каршеринга в России, заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Депутат в беседе с iReactor отметил, что за ту парковку, что обычный водитель получит штраф с последующей эвакуацию на штрафстоянку, временный обладатель краткосрочной аренды автомобиля не получит эвакуации.

По его словам, каршеринг пользуется непродуманностью системы. Фактически, для данных автомобилей улицы являются бесплатными парковками — это показала самоизоляция.

Лысаков отметил, что многие клиенты стараются обмануть систему,  из-за чего за рулем попадаются пьяные, лишенные прав водители, а также несовершннолетние.

"Поскольку машины до коронавируса беспрерывно ездили, их количество не бросалось в глаза и не составляло проблем для жителей города", — пояснил он.

По словам депутата, на данный момент это серьезная проблема, поскольку данный транспорт заполнил все свободное пространство. Лысаков подчеркнул, что оккупация каршеринга создала огромное количество проблем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #каршеринг #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...