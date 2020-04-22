Доцент Лебединская назвала факторы сдерживания эпидемии COVID-19 в РФ

России удается сдерживать эпидемию коронавируса COVID-19 в стране благодаря ряду факторов, заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире лидируют Соединенные Штаты Америки. Россия занимает десятое место. Лебединская уверена, что если российским властям удастся сохранить нынешнюю пропорцию 70% на 30%, где большая доля приходится на Москву и Подмосковье, а меньшая на регионы, то свое место в данном перечне РФ сохранит. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля", - подчеркнула Лебединская.

Эксперт отметила, что эпидемию в РФ сейчас сдерживает территориальное размещение населения. На ситуацию с коронавирусом в России также влияют меры по ограничению движения на транспорте.