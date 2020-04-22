Трамп на два месяца остановит иммиграцию в США

Американский президент Дональд Трамп планирует в среду подписать указ о приостановке иммиграции на два месяца. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме.

Распоряжение будет иметь исключения, отметил Трамп. По его словам, об этом будет сообщено 22 апреля, после подписания соответствующего документа.

Глава Белого дома отметил, что документ не коснется фермерских хозяйств, где работают мигранты. Накануне Трамп заявил, что временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней. Решение также касается выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство.

Американский лидер отмечал, что власти пошли на такой шаг ради защиты рабочих мест для граждан США, которые потеряли работу в связи с распространением нового коронавируса.