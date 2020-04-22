Трамп назвал условие для расторжения торговой сделки с Китаем

Действия Пекина могут привести к расторжению торговой сделки между США и КНР, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также рассказал, при каком условии это может произойти.

Глава Белого дома предупредил, что если Китай перестанет выполнять условия сделки из-за резкого ухудшения ситуации на мировом рынке в связи с пандемией коронавируса, то Вашингтон пойдет на прекращение договоренностей с Пекином. Информацией об этом Трамп поделился с журналистами на брифинге.

"И мы будем делать то, что я могу делать лучше всех", - добавил Трамп, не пояснив, что он имеет в виду.

Соглашение по первой фазе торговой сделки США и КНР подписали в середине января. Пекин дал согласие на увеличение закупки американской продукции не только в сфере сельского хозяйства. Трамп тогда заявил, что соглашение поможет сократить дефицит в товарообороте с Китаем.