Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19

Отмена односторонних санкций должна быть включена в пакет приоритетных мер борьбы с распространением коронавируса. С соответствующим призывом к верховному комиссару ООН обратилась группа стран, включая РФ и КНР.

Письмо в адрес Мишель Бачелет опубликовал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. В нем сказано, что односторонние санкции прямо или косвенно затрагивают права человека. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В группе стран, обратившихся к верховному комиссару ООН по правам человека, помимо России и Китая присутствуют также Сирия, Венесуэла, Иран, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Зимбабве и Камбоджа. Авторы обращения указали на то, что банковские и финансовые ограничения препятствуют импорту медоборудования и медикаментов, которые в условиях пандемии жизненно необходимы.