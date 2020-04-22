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 Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19

Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19
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7:52   22 Апреля 2020
Политика

Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19

Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19

Отмена односторонних санкций должна быть включена в пакет приоритетных мер борьбы с распространением коронавируса. С соответствующим призывом к верховному комиссару ООН обратилась группа стран, включая РФ и КНР.

Письмо в адрес Мишель Бачелет опубликовал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. В нем сказано, что односторонние санкции прямо или косвенно затрагивают права человека. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В группе стран, обратившихся к верховному комиссару ООН по правам человека, помимо России и Китая присутствуют также Сирия, Венесуэла, Иран, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Зимбабве и Камбоджа. Авторы обращения указали на то, что банковские и финансовые ограничения препятствуют импорту медоборудования и медикаментов, которые в условиях пандемии жизненно необходимы.

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Автор: Яна Либерман
#санкции #оон #коронавирус

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