Число умерших пациентов пациентов с COVID-19 в США достигло 45 тысяч человек

Университет Джонса Хопкинса провел статистические подсчеты смертности пациентов с коронавирусной инфекции в США.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число летальных исходов в США достигло 44 999 пациентов, зараженных людей в стране 824 147 человек.

Университет занимается суммированием всех федеральных данных в стране, а также не исключает подсчеты СМИ и различных источников. На данный момент, США являются лидирующей странной по количеству пострадавших от коронавируса людей. Все статистические данные коронавирусной пандемии в России и мире представлены на стопкоронавирус.рф.