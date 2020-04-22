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Власти РФ не будут проверять бытовые счетчики до 2021 года из-за ситуации с COVID-19

 Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19

Telegram помог правительствам в распространении информации о COVID-19
Трамп назвал условие для расторжения торговой сделки с Китаем

Трамп назвал условие для расторжения торговой сделки с Китаем

 Группа стран призвала ООН к отмене санкций для борьбы с пандемией COVID-19

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7:50   22 Апреля 2020
Общество

Число умерших пациентов пациентов с COVID-19 в США достигло 45 тысяч человек

Число умерших пациентов пациентов с COVID-19 в США достигло 45 тысяч человек

Университет Джонса Хопкинса провел статистические подсчеты смертности пациентов с коронавирусной инфекции в США.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число летальных исходов в США достигло 44 999 пациентов, зараженных людей в стране 824 147 человек.

Университет занимается суммированием всех федеральных данных в стране, а также не исключает подсчеты СМИ и различных источников. На данный момент, США являются лидирующей странной по количеству пострадавших от коронавируса людей. Все статистические данные коронавирусной пандемии в России и мире представлены на стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #пандемия #коронавирус

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