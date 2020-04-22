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Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

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7:20   22 Апреля 2020
Политика

Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

Между двумя группировками протурецких сил произошло столкновение по неизвестным причинам в сирийской провинции Алеппо.

О вспыхнувших противостояниях между протурецкими боевиками стало известно из военного источника в Twitter. По известным данным, две радикальные банды сошлись в противостоянии в районе поселения Африн. Сведений о причинах и последствиях стычки нет. Об этом сообщает ФАН.

Как сообщил ГНКО "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы", на территории Алеппо была проведена гуманитарная акция сотрудниками армянской гуманитарной миссии. Они оказали помощь продовольствием пожилым людям и детдомовцам, которые вынуждены проживать в доме престарелых.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #алеппо #боевики

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