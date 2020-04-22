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6:47   22 Апреля 2020
Общество

ООН рассказала о риске массового голода на фоне пандемии коронавируса

ООН рассказала о риске массового голода на фоне пандемии коронавируса

Организация объединенных наций поделилась предположениями, что человечество может столкнуться с голодом через несколько месяцев из-за коронавируса.

Исполнительный директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что если не обеспечить продовольственную безопасность в мире, то человечество начнет голодать. Он призвал всех участников боевых действий внести 350 миллионов долларов в разработку логистического центра для поставок продуктов.

"Если мы не начнем действовать сейчас, то можем столкнуться с голодом библейских масштабов", –  сказал эксперт.

Российское правительство активно борется с коронавирусом.Все учебные заведения работают в дистанционном режиме. По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших выросло до 52 763 человек.

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Автор: Яна Либерман
#рф #пандемия #коронавирус

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