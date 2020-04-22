Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ООН рассказала о риске массового голода на фоне пандемии коронавируса

ООН рассказала о риске массового голода на фоне пандемии коронавируса

 Мясников изменил прогноз по пику пандемии коронавируса в РФ

Мясников изменил прогноз по пику пандемии коронавируса в РФ
Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

 Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
ООН рассказала о риске массового голода на фоне пандемии коронавируса

ООН рассказала о риске массового голода на фоне пандемии коронавируса

 Мясников изменил прогноз по пику пандемии коронавируса в РФ

Мясников изменил прогноз по пику пандемии коронавируса в РФ
Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

Протурецкие боевики вступили в междоусобный бой в сирийской провинции Алеппо

 Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
6:27   22 Апреля 2020
Общество

Мясников изменил прогноз по пику пандемии коронавируса в РФ

Мясников изменил прогноз по пику пандемии коронавируса в РФ

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников назвал свой прошлый прогноз о пике заражения коронавируса в РФ ошибочным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что такую же ошибки допустили врачи во всем мире. По его словам, страна выходит на пик инфицирований в среднем за два-три месяца.

Врач заявил, что Россия начала выходить на пик заболеваемости COVID-19 не в тот момент, когда он предсказывал, а на месяц позже. По его словам, до мая будет наблюдаться рост, в мае наступит "плато заболеваемости", и к его концу заболеваемость начнет спадать.

Мясников подчеркнул, что предсказывать окончание распространения нового коронавируса сложно. По его словам, стоит просто ждать.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#мясников #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...