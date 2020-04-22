Мясников изменил прогноз по пику пандемии коронавируса в РФ

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников назвал свой прошлый прогноз о пике заражения коронавируса в РФ ошибочным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что такую же ошибки допустили врачи во всем мире. По его словам, страна выходит на пик инфицирований в среднем за два-три месяца.

Врач заявил, что Россия начала выходить на пик заболеваемости COVID-19 не в тот момент, когда он предсказывал, а на месяц позже. По его словам, до мая будет наблюдаться рост, в мае наступит "плато заболеваемости", и к его концу заболеваемость начнет спадать.

Мясников подчеркнул, что предсказывать окончание распространения нового коронавируса сложно. По его словам, стоит просто ждать.