Американский эпидемиолог прогнозирует новую тяжелую волну коронавируса в США

Вторая волна коронавируса следующей зимой в США может стать хуже нынешней. Об этом заявил в интервью Washington Post глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Эксперт отметил, что "нападение" вируса на США будет усложнено тем, что в одно время с эпидемией коронавируса будет эпидемия гриппа. По его словам, ситуация будет даже более сложной, чем то, через которое США прошли в этом году.

Редфилд рассказал WP, что одновременные вспышки двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения США следующей зимой будет находиться под "немыслимой нагрузкой"