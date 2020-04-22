Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американский эпидемиолог прогнозирует новую тяжелую волну коронавируса в США

Американский эпидемиолог прогнозирует новую тяжелую волну коронавируса в США

 Новак призвал граждан не беспокоиться о ситуации с обвалом нефтяных фьючерсов на бирже

Новак призвал граждан не беспокоиться о ситуации с обвалом нефтяных фьючерсов на бирже
Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

 Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов

Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
Американский эпидемиолог прогнозирует новую тяжелую волну коронавируса в США

Американский эпидемиолог прогнозирует новую тяжелую волну коронавируса в США

 Новак призвал граждан не беспокоиться о ситуации с обвалом нефтяных фьючерсов на бирже

Новак призвал граждан не беспокоиться о ситуации с обвалом нефтяных фьючерсов на бирже
Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

 Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов

Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
5:33   22 Апреля 2020
Общество

Американский эпидемиолог прогнозирует новую тяжелую волну коронавируса в США

Американский эпидемиолог прогнозирует новую тяжелую волну коронавируса в США

Вторая волна коронавируса следующей зимой в США может стать хуже нынешней. Об этом заявил в интервью Washington Post глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Эксперт отметил, что "нападение" вируса на США будет усложнено тем, что в одно время с эпидемией коронавируса будет эпидемия гриппа. По его словам, ситуация будет даже более сложной, чем то, через которое США прошли в этом году.

Редфилд рассказал WP, что одновременные вспышки двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения США следующей зимой будет находиться под "немыслимой нагрузкой"

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...