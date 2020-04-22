Новак призвал граждан не беспокоиться о ситуации с обвалом нефтяных фьючерсов на бирже

Министр энергетики РФ Александр Новак призвал граждан страны не драматизировать ситуацию на нефтяной бирже.

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что обвал цен на нефть связан с прекращением спроса на поставки на фоне коронавирусной пандемии и ее влияния на экономику в мире. Он отметил, что заполнение хранилищ нефти тоже сыграло особую роль в происходящей ситуации.

Новак подчеркнул, что "торговля финансовыми документами" к физической продаже нефти не имеет никакого отношения. Министр отметил, что ситуация стабилизируется после начала старта сделки ОПЕК+, так как спад давления на рынке прекратится.

По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в России выросло до 52 763 человек.