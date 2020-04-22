Частные лаборатории РФ планируют в мае запустить тестирования на антитела

Российские частные компании, занимающиеся лабораторными исследованиями, планируют в ближайшее время запустить экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции.

Ряд российских компаний и лабораторий готовятся к запуску тестирований на антитела к коронавирусной инфекции. Часть компаний сообщили о скорой регистрации в Росздравнадзоре.

"Первый лабораторный образец теста ИФА мы надеемся получить уже в конце недели", — рассказали в Казанском федеральном университете.

Российские ученые проводят активную работу над экспресс-системой тестирования антител к коронавирусу, которая сможет определить результат за 15 минут. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших коронавирусом выросло до 52 763 человек.