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4:32   22 Апреля 2020
Общество

Частные лаборатории РФ планируют в мае запустить тестирования на антитела

Частные лаборатории РФ планируют в мае запустить тестирования на антитела

Российские частные компании, занимающиеся лабораторными исследованиями, планируют в ближайшее время запустить экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции.

Ряд российских компаний и лабораторий готовятся к запуску тестирований на антитела к коронавирусной инфекции. Часть компаний сообщили о скорой регистрации в Росздравнадзоре.

"Первый лабораторный образец теста ИФА мы надеемся получить уже в конце недели", — рассказали в Казанском федеральном университете.

Российские ученые проводят активную работу над экспресс-системой тестирования антител к коронавирусу, которая сможет определить результат за 15 минут. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших коронавирусом выросло до 52 763 человек.

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Автор: Илья Романович
#рф #коронавирус

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