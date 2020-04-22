Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Сообщений об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына никто не подтверждал, сообщил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер пожелал своему северокорейскому коллеге всего хорошего, если он пребывает в таком состоянии, о котором сообщают СМИ. Трамп напомнил, что находится в хороших отношениях с главой КНДР.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что власти США изучают разведданные о том, что здоровье Ким Чен Ына якобы ухудшилось после операции. Президент США подчеркнул, что не знает, соответствуют ли действительности эти сообщения. На вопрос журналиста о передаче власти он заявил, что не намерен интересоваться этим у Ким Чен Ына.