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3:32   22 Апреля 2020
Общество

Представитель ВОЗ рассказала о сроках массового производства вакцины от COVID-19

Представитель ВОЗ рассказала о сроках массового производства вакцины от COVID-19

При самых благоприятных событиях, необходимо от 12 до 18 месяцев для прохождения всех фаз клинических исследований и проб, после которых может начаться массовое производство вакцины от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Представитель Всемирной организации здравоохранения рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что на данном этапе существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем из которых уже ведутся клинические испытания.

"На данный момент ВОЗ знает, что есть 67 прототипов вакцин, три из них начали первые клинические испытания, другие очень близки к клиническим испытаниям", — сказала она.

Одиннадцатого марта Всемирной организацией здравоохранения был присвоен статус "пандемия" вспышке коронавируса нового типа, которая началась в китайском Ухане. По последним данным, в мире заразились коронавирусом более 2,3 млн человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#воз #вакцина #коронавирус

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