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2:51   22 Апреля 2020
Общество

Евгений Ачкасов заявил, что не понимает людей, выступающих против самоизоляции в России

Евгений Ачкасов заявил, что не понимает людей, выступающих против самоизоляции в России

Президент РМО Евгений Ачкасов заявил, что его пугает поведение людей во время самоизоляции на фоне коронавирусной инфекции.

Глава Российского медицинского общества Евгений Ачкасов заявил, что не понимает, почему граждане страны выступают против режима самоизоляции. Об этом он рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Меня пугает, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции", — сказал Ачкасов.

Медик отметил, что не понимает митингующих против правительственных мер граждан, так как главы регионов лишь хотят обезопасить местных жителей. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших COVID-19 выросло до 52 763 человек.

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Автор: Ирина Большунова
#рф #митинг #коронавирус

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