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2:14   22 Апреля 2020
Общество

Бастрыкин призвал сотрудников СК РФ не снижать темпы работы в условиях пандемии

Бастрыкин призвал сотрудников СК РФ не снижать темпы работы в условиях пандемии

Пандемия COVID-19 не должна стать причиной снижения темпов работы сотрудников СК РФ. Им следует выполнять поставленные задачи с прежней эффективностью, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Председатель СК РФ провел совещание с руководителями подразделений в формате видеоконференции. Обсуждались результаты деятельности следственных органов за первый квартал нынешнего года. Бастрыкин отметил ряд положительных тенденций по сравнению с итогами аналогичного периода времени в 2019 году. Также на повестке стоял вопрос принимаемых мер в условиях распространения коронавируса.

Бастрыкин указал на необходимость тщательного наблюдения за состоянием здоровья сотрудников Следственного комитета и проведения комплекса профилактических мер по предотвращению распространения COVID-19. Особое внимание глава ведомства призвал обращать на работу с детьми в нынешних условиях.

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Автор: Руслан Неглинный
#ск рф #бастрыкин #пандемия #коронавирус

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