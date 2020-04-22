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1:42   22 Апреля 2020
Политика

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Журналист "Новой Газеты" Денис Коротков выложил очередной фейковый материал о "преступлениях" ЧВК "Вагнер" в Сирии.

Денис Коротков в своей статье для "Новой газеты" опубликовал недостоверную информацию о якобы пытках боевика в Сирии членами ЧВК "Вагнер". В своем материале Коротков решил умолчать, откуда у него появился этот видеофрагмент и снимки.

Политолог Юлия Стрелкова заявила, что Денис Коротков выпускает свои фейки для того, чтобы помочь американским СМИ сформировать соответствующие тезисы. Однако журналист не находит новой пропагандирующей информации и публикует одно и тоже видео уже несколько лет ради создания информационного шума.

Журналист "Новой" не дает никаких комментариев по поводу первоисточников его материалов. Специалисты заявляют, что видеоматериалы и фотографии, переданные журналистом в издание, являются подделкой.

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Автор: Василий Пименов
#рф #новая газета #коротков

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