Журналист "Новой Газеты" Денис Коротков выложил очередной фейковый материал о "преступлениях" ЧВК "Вагнер" в Сирии.

Денис Коротков в своей статье для "Новой газеты" опубликовал недостоверную информацию о якобы пытках боевика в Сирии членами ЧВК "Вагнер". В своем материале Коротков решил умолчать, откуда у него появился этот видеофрагмент и снимки.

Политолог Юлия Стрелкова заявила, что Денис Коротков выпускает свои фейки для того, чтобы помочь американским СМИ сформировать соответствующие тезисы. Однако журналист не находит новой пропагандирующей информации и публикует одно и тоже видео уже несколько лет ради создания информационного шума.

Журналист "Новой" не дает никаких комментариев по поводу первоисточников его материалов. Специалисты заявляют, что видеоматериалы и фотографии, переданные журналистом в издание, являются подделкой.