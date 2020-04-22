Банки Петербурга начали одобрять первые заявки на беспроцентные кредиты

Петербургские банки ведут работу по приему заявок на кредитование малого и среднего бизнеса под 0%. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"Невские новости" пишут, что выделяемые средства пойдут на выплату зарплат сотрудникам компании. Всего в Сбербанк было подано 265 заявок на 393 млн рублей, одобрена была 171 заявка на 277,5 млн рублей.

"Промсвязьбанк" получил 159 заявок, из которых были одобрены 16 заявок на сумму 11,6 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении. В числе клиентов — владельцы салонов красоты, пекарен и грузоперевозчики. В ВТБ подали 150 заявок, из которых одобрено 46, остальные находятся в работе. Среди обратившихся — стоматологические клиники, кофейни и прочие заведения.

Банк "Санкт-Петербург" предварительно принимает заявки от клиентов на получение льготных кредитов. На понедельник подали заявку пять десятков организаций из сфер сервиса и общепита на общую сумму 90 млн рублей и численностью сотрудников 1,2 тыс. человек. Банк "Открытие" принял 26 заявок. Первые заявки кредитная организация начнет одобрять к концу недели.