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1:04   22 Апреля 2020
Политика

Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов

Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов

Анкара использует лагеря ЧВК SADAT в провинциях Конья и Токат в Турции для обучения сирийских наемников и оказания военной помощи ПНС Ливии.

Турция, заявляя о якобы вмешательстве российской ЧВК "Вагнер" во внутриливийский конфликт, укрывает присутствие в Ливии боевиков SADAT. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с журналистом Федерального агентства новостей заявил, что Анкара использует частные военные компании для подготовки сирийских боевиков и продвижения своих интересов в Ливии. 

Долгов утверждает, что Анкара при подготовке наемников, большая часть которых — члены запрещенной в России группировки ИГИЛ, использует военные лагеря ЧВК SADAT, раскинутые в турецких провинциях Конья и Токат. Затем наемников отправляют в Ливию для оказания военной помощи боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Конечно, есть лагеря, где тренируют этих боевиков, которых направляют в Ливию, и ЧВК, которые этим занимаются, — это тоже часть политики, увы. Это действия, которые предпринимает Турция для продвижения своих интересов в Сирии и Ливии", — сказал востоковед в беседе с ФАН. 

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #турция #эрдоган

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