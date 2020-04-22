Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов

Анкара использует лагеря ЧВК SADAT в провинциях Конья и Токат в Турции для обучения сирийских наемников и оказания военной помощи ПНС Ливии.

Турция, заявляя о якобы вмешательстве российской ЧВК "Вагнер" во внутриливийский конфликт, укрывает присутствие в Ливии боевиков SADAT. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с журналистом Федерального агентства новостей заявил, что Анкара использует частные военные компании для подготовки сирийских боевиков и продвижения своих интересов в Ливии.

Долгов утверждает, что Анкара при подготовке наемников, большая часть которых — члены запрещенной в России группировки ИГИЛ, использует военные лагеря ЧВК SADAT, раскинутые в турецких провинциях Конья и Токат. Затем наемников отправляют в Ливию для оказания военной помощи боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.