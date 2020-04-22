Петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Вострецов

Жители Северной столицы отличаются особым духом, который поможет преодолеть пандемию коронавирусной инфекции. Об этом в интервью ФАН-ТВ сообщил депутат Сергей Вострецов.

Депутат Госдумы, член Общественной палаты Сергей Вострецов обратился к петербуржцам с просьбой не нарушать режим самоизоляции. Благодаря этому многим удастся избежать возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Источник видео: vk.com/ФАН

Депутат дал комментарий после заседания правительства Петербурга с губернатором Александром Бегловым. Совещание состоялось 21 апреля в Смольном. По словам Вострецова, правительство, глава Северной столицы и представители федеральных органов прилагают все усилия для сдерживания распространения COVID-19. Петербуржцы, продолжил народный избранник, имеют особый дух, который поможет пережить пандемию.