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1:02   22 Апреля 2020
Общество

Петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Вострецов

Петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Вострецов

Жители Северной столицы отличаются особым духом, который поможет преодолеть пандемию коронавирусной инфекции. Об этом в интервью ФАН-ТВ сообщил депутат Сергей Вострецов.

Депутат Госдумы, член Общественной палаты Сергей Вострецов обратился к петербуржцам с просьбой не нарушать режим самоизоляции. Благодаря этому многим удастся избежать возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Источник видео: vk.com/ФАН

Депутат дал комментарий после заседания правительства Петербурга с губернатором Александром Бегловым. Совещание состоялось 21 апреля в Смольном. По словам Вострецова, правительство, глава Северной столицы и представители федеральных органов прилагают все усилия для сдерживания распространения COVID-19. Петербуржцы, продолжил народный избранник, имеют особый дух, который поможет пережить пандемию. 

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Автор: Яна Либерман
#петербург #вострецов #коронавирус

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