Турецкие власти продолжают оказывать поддержку преступному триполитанскому "правительству" в Ливии, в том числе посредством частной военной компании (ЧВК) SADAT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпочитает умалчивать о роли собственных боевых подразделений в эскалации кризиса внутри Ливии. В то же время в Анкаре на регулярной основе говорят о ЧВК "Вагнер", которая якобы присутствует на территории североафриканского государства. Своим мнением на этот счет в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) поделился экономист и политолог Александр Дудчак.

Примечательно, что Анкара активно использует данную ЧВК, чтобы осуществлять подготовку сирийских джихадистов, которых перебрасывает на территорию Ливии из Идлиба для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Так, Telegram-канал "Стамбульские волк" в своем новом материале подробно рассказал, как Анкара контролирует деятельность ЧВК SADAT, а также о том, кто на самом деле стоит за ней.

Политолог Дудчак отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган привык молчать о частной военной компании SADAT, бойцы которой известны своими связями с террористами запрещенного в РФ "Исламского государства", "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и других незаконных вооруженных формирований. В то же время тема ЧВК "Вагнер" регулярно освещается в тех или иных турецких СМИ.

По словам Дудчака, Эрдоган сегодня подыгрывает марионеточной структуре, созданной в Триполи.

"Необходимо работать над тем, чтобы мир наступил в Ливии, а заявления Эрдогана о каких-то иностранных ЧВК на этом фоне выглядят достаточно лицемерными, поскольку у него есть своя ЧВК — SADAT", — отметил специалист.

Напомним, что турецкая ЧВК SADAT проявляла активность на территории Северной Африки еще до подписания Анкарой соглашения о военном сотрудничестве с ПНС Ливии. Более того, о присутствии в Ливии своих "сотрудников" заявлял еще два года назад основатель данной ЧВК. По его словам, наемники отправились туда еще семь лет назад.