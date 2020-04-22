Турция пособничает ПНС Ливии при помощи ЧВК SADAT

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Банки Петербурга начали одобрять первые заявки на беспроцентные кредиты

Банки Петербурга начали одобрять первые заявки на беспроцентные кредиты

 Петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Вострецов

Петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Вострецов
Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

 Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов

Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
Банки Петербурга начали одобрять первые заявки на беспроцентные кредиты

Банки Петербурга начали одобрять первые заявки на беспроцентные кредиты

 Петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Вострецов

Петербуржцам необходимо соблюдать режим самоизоляции, заявил депутат Вострецов
Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

Коротков вместе с "Новой газетой" обрабатывает либералов, публикуя фейки о ЧВК "Вагнер"

 Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов

Турецкая ЧВК SADAT тренирует исламистов, готовых сражаться на стороне ПНС Ливии — Долгов
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС
0:57   22 Апреля 2020
Армия

Турция пособничает ПНС Ливии при помощи ЧВК SADAT

Турция пособничает ПНС Ливии при помощи ЧВК SADAT

Турецкие власти продолжают оказывать поддержку преступному триполитанскому "правительству" в Ливии, в том числе посредством частной военной компании (ЧВК) SADAT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпочитает умалчивать о роли собственных боевых подразделений в эскалации кризиса внутри Ливии. В то же время в Анкаре на регулярной основе говорят о ЧВК "Вагнер", которая якобы присутствует на территории североафриканского государства. Своим мнением на этот счет в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) поделился экономист и политолог Александр Дудчак. 

Примечательно, что Анкара активно использует данную ЧВК, чтобы осуществлять подготовку сирийских джихадистов, которых перебрасывает на территорию Ливии из Идлиба для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Так, Telegram-канал "Стамбульские волк" в своем новом материале подробно рассказал, как Анкара контролирует деятельность ЧВК SADAT, а также о том, кто на самом деле стоит за ней.

Политолог Дудчак отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган привык молчать о частной военной компании SADAT, бойцы которой известны своими связями с террористами запрещенного в РФ "Исламского государства", "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и других незаконных вооруженных формирований. В то же время тема ЧВК "Вагнер" регулярно освещается в тех или иных турецких СМИ.

По словам Дудчака, Эрдоган сегодня подыгрывает марионеточной структуре, созданной в Триполи.

"Необходимо работать над тем, чтобы мир наступил в Ливии, а заявления Эрдогана о каких-то иностранных ЧВК на этом фоне выглядят достаточно лицемерными, поскольку у него есть своя ЧВК — SADAT", — отметил специалист.

Напомним, что турецкая ЧВК SADAT проявляла активность на территории Северной Африки еще до подписания Анкарой соглашения о военном сотрудничестве с ПНС Ливии. Более того, о присутствии в Ливии своих "сотрудников" заявлял еще два года назад основатель данной ЧВК. По его словам, наемники отправились туда еще семь лет назад.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...