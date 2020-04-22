Аналитик Баженов рассказал, какое будущее ждет нефть в России

Снижение стоимости нефти на мировых биржах не повлияет на розничную торговлю нефтью. Об этом заявил аналитик Григорий Баженов.

Обвал цен на бензин на оптовом рынке не изменит ситуации в розничной торговле. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов отметил, что рекордное сокращение стоимости нефти на международных биржах не повлияет на оказание услуг в нефтяном бизнесе. Об этом сообщает телеканал "360".

Стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI упала на 300% и достигла отметки 0,01 доллара за баррель. Тенденция коснулась и марки Brent, что привело к снижению оптовой стоимости бензина. В европейской части страны топливо АИ-92 начали продавать по цене 35,77 тыс. рублей за тонну.

"Несмотря на то, что оптовые цены на мировой бирже опустились, на розницу это не окажет никакого существенного воздействия. У крупных нефтяных компаний единственный центр прибыли — это заправки, но сейчас показатели упали из-за самоизоляции потребителей", — сказал Баженов.

Аналитик добавил, что владельцы нефтяного бизнеса не смогут вести убыточную торговлю, хоть и находятся в тяжелых обстоятельствах. В связи с этим обвал цен на нефть не повлияет на внутренний рынок.