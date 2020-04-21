Лавров обсудил с главой МИД Иордании Сафади повестку в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Иордании Айманом Сафади. В рамках беседы министры России и Иордании оговорили обстановку в Сирии, сообщил МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади обменялись мнениями об основной мировой повестке и, в частности, о сирийской ситуации. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В рамках телефонного разговора дипломаты заявили, что удовлетворены согласием сирийских сторон в отношении организации Конституционного комитета.

"Сафади высоко оценил действия российской стороны в поддержку реализации "на земле" договоренностей, достигнутых в рамках "астанинского формата"", — говорится в сообщении.

Дипломаты также подняли вопрос о конфликте на Ближнем Востоке. По мнению министров, в урегулировании необходимы разноплановые подходы и создание "условий для возобновления прямого палестино-израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы".

Война в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году запрещенная на территории РФ террористическая организация "Исламское государство" одержала поражение. Сегодня на некоторых участках сирийской территории военный конфликт с боевиками продолжается.