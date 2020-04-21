Очередной вброс Короткова о ЧВК "Вагнер" был удален с сервиса VIMEO

Видеохостинг VIMEO избавился от вброса о ЧВК "Вагнер", созданного корреспондентом “Новой газеты” Денисом Коротковым, сотрудничавшим с боевиками террористической организации. Содержащий недостоверные сведения ролик был удален.

Коротков, как отмечает Федеральное агентство новостей, был связан с запрещенной на территории РФ террористической группировкой ИГИЛ. "Новая газета", на которую работает корреспондент, периодически публикует недостоверную информацию о Сирии в целях обелить деятельность террористов.

Недавно "Новая" разместила на своем портале очередной материал, созданный на основе редактированных снимков и видеороликов, происхождение которых не ясно.

Главред издания PolitRussia Руслан Осташко заявил, что подлинность материалов "Новой газеты" можно поставить под сомнение. Подделкой назвал опубликованное видео и профессиональный видеомонтажер Евгений Клиньев. По его словам, речь идет о неправдоподобной художественной съемке.